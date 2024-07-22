На Уктусе в рамках КРТ построят ЖК со встроенным детсадом

В Екатеринбурге в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появится ЖК со встроенным детским садом и парковкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В горадминистрации уже подписали постановление, утверждающее проект межевания территории в районе улицы Кварцевой. На площади в 23 тыс. "квадратов" сможет поселиться 665 человек. Для них застройщик обустроит паркинг на 80 машин.

Для детей с семьями предусмотрен детский сад на 100 мест, который расположится на первом этаже жилого комплекса. Дополнительно строители обустроят внутриквартальные проезды

Срок реализации проекта – 2025 - 2030 годы.