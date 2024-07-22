22 Июля 2024
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Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев поставил задачи новому военному прокурору ЦВО

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с новым военным прокурором Центрального военного округа (ЦВО) Константином Ольховатенко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, Ольховатенко представил первый заместитель Главного военного прокурора, генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов. В ходе мероприятия Якушев отметил: сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию, соблюдение законодательства в рядах Вооруженных сил РФ имеет особое значение.

Владимир Якушев на встрече с новым военным прокурором Центрального военного округа Константином Ольховатенко(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

"Необходимо обеспечить четкое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко", - поставил задачи полпред.

Владимир Якушев на встрече с новым военным прокурором Центрального военного округа Константином Ольховатенко(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Справка

Константин Владимирович Ольховатенко. Родился в 1967 году в поселке Волоконовка Белгородской области, окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юриспруденция. Занимал разные должности в органах военной прокуратуры в Оренбурге, Белгороде, Омске и Московской области.

2007-2008 - заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения, далее до 2019 года - первый заместитель военного прокурора РВСН

2019-2021 - первый заместитель военного прокурора Балтийского флота

2021-2023 - первый заместитель военного прокурора Центрального военного округа

2023-2024 - военный прокурор Черноморского флота

С июля 2024 года - военный прокурор Центрального военного округа.

Генерал-майор юстиции, имеет государственные и ведомственные награды. Почетный работник прокуратуры РФ. Указом президента России награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

Владимир Якушев на встрече с новым военным прокурором Центрального военного округа Константином Ольховатенко(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Теги: Якушев, прокурор, ЦВО, полпред


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