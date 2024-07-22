В Перми в налоговую принесли взятку, завернутую в салат

В Перми предприниматель принес в налоговую службу взятку. Оформил он ее довольно интересно – 500 тыс. руб. оказались "приправой" к салату.

По данным УФСБ по Пермскому краю, бизнесмен задержан, возбуждено уголовное дело. Деньги он "занес" для прекращения мероприятий налогового контроля, пишет РИА Новости. Telegram-канал Shot уточняет, что речь, вероятно, идет о Юрий Никитине, который занимается перевозками. Инспектору он принес деньги за отмену контрольных проверок бизнеса.