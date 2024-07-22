Госдумские старожилы освобождают места для бывших министров Мишустина

В Госдуме "освобождают места" для бывших членов правительства Мишустина, которым в новом составе не нашлось места. При этом в парламенте готовы принести в жертву и авторитетных депутатов.

Так, в базе документов Госдумы оказались проекты постановлений об освобождении от должности вице-спикера Госдумы Сергея Неверова (ранее он "уступил" еще и должность лидера фракции "ЕР" вернувшемуся в парламент Владимиру Васильеву). Ожидается, что его место может занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко (если станет депутатом на предстоящих довыборах).

Также от должностей предлагается освободить старожила комитета ГД по энергетике, депутата от ХМАО Павла Завального (его пост, вероятно, займет экс-министр энергетики Николай Шульгинов) и председателя комитета по физкультуре и спорту Дмитрия Свищева (для экс-министра спорта Олега Матыцина).