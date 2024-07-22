На Урале таксисту дали 9 лет колонии за сбитого насмерть ребенка

На Среднем Урале суд вынес приговор таксисту, по вине которого погиб мальчик-пешеход. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 29 июня 2022 года в Серове: в тот день обвиняемый колесил по городу на автомобиле Daewoo Nexia, подрабатывая таксистом. При этом в марте того же года суд оштрафовал его за пьяную езду за рулем и лишил водительских прав на 1 год 7 месяцев.

Разогнавшись по проспекту Серова со скоростью 76 км/ч (при разрешенной на данном участке 60 км/ч) и пользуясь одновременно сотовым телефоном, водитель не уследил за дорогой. Он не заметил 7-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть, и сбил его. Мальчик погиб на месте.

После этого таксист, высадив пассажиров, скрылся с места происшествия, даже не пытаясь помочь ребенку. Он бросил авто на парковке и уехал на автобусе в другой город. Когда мужчина через некоторое время вернулся в Серов, то сразу был задержан полицейскими.

Сегодня, 22 июля, Серовский городской суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также уралец лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года. С него взыскано по 2,5 млн рублей компенсации в пользу каждого родителя. Отдельно с таксиста взыскали деньги на похороны сбитого им мальчика.

Как добавили в прокуратуре, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.