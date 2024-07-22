На трассе Екатеринбург - Серов водителя придавило пассажирским автобусом

На трассе Екатеринбург - Серов водителя пассажирского автобуса придавило во время попытки вытащить запаску. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

Как передает их слова "Вечерний Карпинск", несчастный случай произошел в минувшее воскресенье. Автобус двигался по маршруту №509 в районе Новой Ляли, когда у него пробило колесо. Один из водителей установил домкрат, а второй полез под автобус, чтобы достать прикрепленную к днищу запаску. В этот момент мимо пролетел "Тонар", из-за чего автобус качнуло и он съехал с домкрата.

В Госавтоинспекции подтвердили информацию об инциденте. После произошедшего мужчину госпитализировали в городскую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.