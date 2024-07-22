СМИ: Минюст требует у Telegram-каналов удалять репосты записей иноагентов без маркировки

Минюст России рассылает администраторам Telegram-каналов требования удалить репосты иноагентов, в которых нет соответствующей маркировки, сообщает издание "Подъем".

О таком письме сообщил адвокат Виктор Дроздов. В его канале всего 162 подписчика, и в 2023 года он репостнул запись издания, которое за месяц до репоста было признано иноагентом. В тексте речь шла о расширении полномочий Центрального банка.

Репост в канале адвоката набрал 60 просмотров. В письме Минюста указано, что за невыполнение требования об удалении репоста последует административная ответственность.