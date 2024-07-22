Mash: Стрелков в колонии будет шить одежду для бойцов на СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков будет работать швеей в колонии и делать форму для бойцов на СВО, пишет Mash.

Как сообщалось, 18 июля он отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области.

По данным телеграм-канала, адвокату Стрелков рассказал, что в колонии есть швейное производство, на которое он уже попросился. На производстве экс-министр ДНР будет шить служебную зимнюю одежду, в том числе для военных.

Напомним, в январе Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.