В фотографии югорчан в духе "Тайной вечери" не нашли оскорбления чувств верующих

Юрист Илья Ремесло сообщил, что проверка не обнаружила в фотографии югорчан, сидящих в схожем виде, что и герои картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", оскорбления чувств верующих.

"По делу в рамках проверки заявления представителей "Русской общины" закончена специальная экспертиза, которая официально подтвердила отсутствие оскорбления верующих. Не зря я и уважаемые люди по моей просьбе работали над этим делом. В России, светском и демократическом государстве, не должно быть места притеснению свободы мысли", - пишет Ремесло в своем telegram-канале.

По мнению юриста, общественникам нельзя одновременно бороться с ваххабизмом (экстремистская форма религии), а самим "скатываться в такую же религиозную дремучесть и архаику".

"Считаю, что эта история должна завершиться официальными извинениями "Русской общины" перед Вадимом Адаменко, которого ложно обвинили в совершении преступления. И вдобавок некие радикалы устроили травлю и высказывали угрозы, что переломают Вадиму конечности. Свои ошибки надо уметь признавать. Так делают обычно мужчины", - пишет Ремесло.

Напомним, 15 мая Адаменко опубликовал в соцсетях пост, где поделился эмоциями от игры в квиз. К публикации мужчина прикрепил картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" и фотографию с участниками викторины, сделанную по мотивам художественного произведения. Активисты попросили полицию провести проверку.