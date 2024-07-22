Песков: Заявления Зеленского о диалоге лучше, чем о войне до последнего украинца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского про возможность диалога с Россией.

Как отметил представитель Кремля, необходимо дождаться конкретных действий Киева, если они последуют.

"В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, "конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца".

Ранее Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план [...], то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница", - сказал он в интервью BBC.

На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами. По данным американской газеты, киевские власти уже прорабатывают план его прекращения дипломатическим путем.