Синоптики: холодная погода в Свердловской области установилась надолго

Синоптики считают, что теплой и солнечной погоды в Свердловской области в ближайшее время ждать не стоит. Вместо этого будет холодно и дождливо.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, завтра, 23 июля, в средней тропосфере на севере УрФО оформится высотный циклон, который, опускаясь на Средний и далее на Южный Урал, надолго установит холодную погоду с небольшим, а кое-где умеренным дождем. Преобладающая температура ночью составит 8-13 градусов, а днем будет доходить до 15-20 градусов.

"26 июля циклогенез усилится за счет вовлечения в циркуляцию приземного циклона с районов Каспия. 26-28 июля предполагается наиболее неблагоприятная погода: холодная и дождливая. Температура ночью 8-13 градусов, днем 12-17 градусов", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что сегодня, 22 июля, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 метров в секунду.