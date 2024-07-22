В Госдуме предложили пенсионерам-педагогам читать детям книжки во дворах

В Госдуме предложили привлекать пенсионеров-педагогов к волонтерскому труду и читать книжки детям во дворе, поскольку их родители очень часто игнорируют домашнее совместное чтение и не прививают детям эту культуру.

Идею выдвинула активистка движения "Приемный родитель" и член экспертного совета комитета Госдумы по делам семьи и материнства Татьяна Николаева. Она отметила, что волонтерство сейчас активно развивается среди молодежи, но не среди пенсионеров.

"А между тем у нас очень много педагогов на пенсии сидят и ничем не занимаются. Пусть выходят и детям сказки читают", - предложила Николаева. Она добавила, что сама таким занимается и всегда к ней подходят дети послушать книгу. Николаеву поддержала председатель комитета Нина Останина, она констатировала отсутствие традиций домашнего чтения в современных российских семьях.