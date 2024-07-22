Новосибирская область показала эффективность реализации национальных проектов и государственных программ

Среди регионов Сибири Новосибирская область стала лидером по финансированию национальных проектов, достижению их целей на региональном уровне способствует успешная реализация областных государственных программ. Тема рассмотрена на заседании Правительства региона 22 июля под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в 2023 году в государственные программы Новосибирской области интегрированы региональные проекты, выполняющиеся по нацпроектам. «Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по объёму финансирования национальных проектов», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, отметив, что финансирование по данному направлению исчисляется миллиардами рублей, включая как федеральные, так и региональные бюджетные средства.

Как отметил министр, стратегическими приоритетами в реализации национальных проектов и государственных программ являются развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособность экономики и создание современной и безопасной среды для жизни. Всего в регионе реализуются 33 государственные программы и 40 региональных проектов, по которым установлено более 920 показателей и проводится более 1100 мероприятий. На реализацию госпрограмм в 2023 году было направлено 323,3 млрд рублей (в 2022 году – 292,9 млрд), из них более 72% за счет средств областного бюджета.

Госпрограммы с наибольшим объемом финансирования из областного бюджета направлены на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку, развитие дорог и управление финансами. Это госпрограммы «Развитие образование, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», «Развитие здравоохранения Новосибирской области», «Социальная поддержка Новосибирской области» и другие.

Для софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области привлечено порядка 35,2 млрд из федерального бюджета. 52,7 млрд составил объем внебюджетных средств, привлеченных на финансирование госпрограмм, более 2,2 млрд – средства местных бюджетов. Более 113,6 млрд рублей было направлено на реализацию госпрограмм в муниципалитетах Новосибирской области. Наибольший объем субсидий получили Новосибирский, Тогучинский, Татарский районы и город Бердск.

По итогам оценки эффективности все 33 государственные программы, реализуемые на территории Новосибирской области, признаны эффективными по установленным критериям оценки, среди которых уровень выполнения целевых программ, уровень финансирования, средний уровень исполнения мероприятий и другие.