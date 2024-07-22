Возвращение трудового воспитания в школы не было восторженно воспринято родителями - Госдума

В Госдуме пожаловались на неблагодарных российских родителей, которые не стали с восторгом встречать возвращение в школы трудового воспитания.

Напомним, в прошлом году Госдума разрешила школам привлекать детей к дежурствам по столовой, мытью классов, уборке листьев на пришкольной территории и т.д.

"Не сказать, что восторженно было воспринято родительским сообществом возвращение трудового воспитания. "не надо нагружать моего ребенка", "Программа и так перегружена" и так далее", - сказала председатель комитета Госдумы по делам семьи и материнства Нина Останина.

Примечательно, что когда закон принимали, то некоторые депутаты говорили, что родительское сообщество буквально умоляет их вернуть трудовое воспитание, мол, дети обленились, а повлиять в семье на них не могут.