Для желающих развестись предложили ввести обязательные примирительные встречи

При российских загсах предлагают ввести должность медиатора. Такой специалист должен проводить информационно-примирительную встречу при разводе в течение двух часов, встречи должны стать обязательными для желающих развестись, считает уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

На совещании экспертного совета комитета Госдумы по делам семьи и материнства Ярославская напомнила, что сейчас число разводов в России превышает число бракосочетаний, а большинство разводящихся не прожило в браке и трех лет.