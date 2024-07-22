22 Июля 2024
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Фото: &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

На Ямале состоялся фестиваль эковолонтерства от "Газпром нефти"

Нефтяники провели субботники, высадили деревья, организовали творческие мастер-классы для горожан. На Ямале прошел фестиваль эковолонтерства, организованный "Газпром нефтью" в рамках корпоративного дня экологии. В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия и жители Ноябрьска и Муравленко.

Как рассказали Накануне.RU в компании, участники фестиваля собрали и сдали на переработку около 200 килограммов макулатуры и более 60 килограммов использованных пластиковых изделий. Также сотрудники и руководство "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" высадили деревья и заложили аллею сирени.

"День экологии – масштабное мероприятие, которое позволяет нам подвести промежуточные итоги работы, наметить планы на будущее и, что не менее ценно, вовлечь в вопросы охраны окружающей среды городское сообщество, формируя ту экологическую культуру, которая принята в нашей компании", - подчеркнул начальник управления производственной безопасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин.

В Муравленко экофестиваль прошел на площадке сенсорного сада — его обустроил "Ноябрьскнефтегаз" в 2023 году. Здесь волонтеры высадили растения и совместно со специалистами социального центра рассказали детям о многообразии северной природы. Для жителей Ноябрьска нефтяники организовали обучающие занятия по сортировке мусора и правилам обращения с бытовыми отходами. Экспертами выступили волонтеры-экологи, победители грантового конкурса программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города". Юные жители Ноябрьска приняли участие в творческих мастер-классах, где изготовили сувениры, брелоки и антистресс-игрушки.

"Наша экологическая политика не ограничивается производственной повесткой. Огромное количество сотрудников участвуют в мероприятиях по сбережению арктической природы. Для многих коллег волонтерство, в том числе экологическое, стало образом их жизни", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Экологическая повестка – одна из ключевых для нефтяников. В волонтерском движении на Ямале сегодня более 500 сотрудников, они участвуют в озеленении парков и скверов, уборке мусора на берегах рек и озер, проводят просветительские акции. Предприятие на протяжении ряда лет участвует в программах лесовосстановления и восполнения водных биоресурсов, реконструирует трубопроводную сеть и нефтепромысловое оборудование.

Фестиваль эковолонтерства, Ямал(2024)|Фото: "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Фестиваль эковолонтерства, Ямал(2024)|Фото: "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Фестиваль эковолонтерства, Ямал(2024)|Фото: "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Теги: "Газпром нефть", эковолонтерство, нефтяники


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