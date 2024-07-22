ВС признал законным приговор Навальному* по делу об экстремизме

Верховный суд РФ признал законным 19-летний приговор Алексею Навальному* по делу о создании экстремистского сообщества.

"Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения", - сказали РИА Новости в суде.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального*, отбывающего срок по обвинению в двух эпизодах мошенничества и оскорблении судьи, к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор огласили на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. Позже Навального* перевели в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп (ЯНАО), где он скончался 16 февраля.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга