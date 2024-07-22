22 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В СПЧ предложили лечить и реабилитировать российских мужчин на их накопительную пенсию

В Совете по правам человека при президенте России предложили разрешить тратить мужчинам часть накопительной пенсии до достижения пенсионного возраста на реабилитацию и поддержание здоровья. Российские мужчины в значительной части просто не доживают до пенсии, и деньги на реабилитацию, например, после инсульта в 40 лет им нужнее именно в этом возрасте, сказала член СПЧ Ирина Боровова на совещании экспертного совета комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства.  

Впрочем, председатель комитета Нина Останина не поддержала идею, отметив, что государство должно изыскивать на реабилитацию мужчин дополнительные средства, а такой законопроект юридически бы закрепил обязанность граждан тратить на реабилитацию фактически собственные средства.  

В 2024 году возраст выхода мужчин на пенсию в России составляет 63 года. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 68 лет.

Теги: накопительная пенсия, россияне, мужчины


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