В СПЧ предложили лечить и реабилитировать российских мужчин на их накопительную пенсию

В Совете по правам человека при президенте России предложили разрешить тратить мужчинам часть накопительной пенсии до достижения пенсионного возраста на реабилитацию и поддержание здоровья. Российские мужчины в значительной части просто не доживают до пенсии, и деньги на реабилитацию, например, после инсульта в 40 лет им нужнее именно в этом возрасте, сказала член СПЧ Ирина Боровова на совещании экспертного совета комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства.

Впрочем, председатель комитета Нина Останина не поддержала идею, отметив, что государство должно изыскивать на реабилитацию мужчин дополнительные средства, а такой законопроект юридически бы закрепил обязанность граждан тратить на реабилитацию фактически собственные средства.

В 2024 году возраст выхода мужчин на пенсию в России составляет 63 года. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 68 лет.