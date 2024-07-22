В Новоуральске восстановили скамью памяти рок-музыкантов, разрушенную вандалами

В Новоуральске удалось восстановить разрушенную вандалами скамью памяти ушедших рок-музыкантов. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Напомним, осенью прошлого года малые архитектурные формы и площадь перед ДК "Новоуральский" пострадали от действий вандалов. Несколько молодых людей подошли к скамье и отломали от нее гриф гитары.

Как рассказал сегодня Тюменцев на своей странице в соцсети, сейчас гриф восстановлен, и скамья памяти ушедших рок-музыкантов возвращается на прежнее место после ремонта. Глава приложил фото отреставрированного объекта.

"В прошлом году от рук вандалов арт-объект пострадал дважды. Надеюсь, в этот раз скамья простоит в целости и сохранности долгое время", - отметил мэр.