22 Июля 2024
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Фонд развития территорий применит в России тюменский опыт капремонта жилых домов

Фонд развития территорий изучил тюменский опыт капремонта жилых домов для использования в других регионах. Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов встретился с директором Фонда Екатериной Антроповой. В 2023 г. в регионе работы выполнили во всех 644 домах, включенных в программу. Благодаря этому жилищные условия улучшили 122 тыс. 580 жителей области.

"За хорошими показателями всегда стоит большая работа. Опыт Тюменской области по организации мониторинга состояния жилищного фонда будет полезен многим субъектам России и поможет повысить эффективность региональных программ капремонта. Для дальнейшего совершенствования систем капремонта Минстрой России совместно с Фондом развития территорий сейчас работает над внесением изменений в Жилищный кодекс. Они направлены на пересмотр подходов к капитальному ремонту жилья. Так, в приоритетном порядке будут выполняться те работы, которые влияют на безопасность и сроки эксплуатации зданий", - сообщила Екатерина Антропова.

Во время рабочей поездки в Тюменскую область представители ФРТ подробно изучили работу информационной системы мониторинга жилищного фонда, которая позволяет планировать и своевременно проводить капремонт жилья, а также видеть любые негативные изменения технического состояния домов и устранять их. Вместе с представителями регионального Фонда капремонта сотрудники ФРТ изучили в Тюмени дома по улицам 50 лет Октября, Мельникайте, Свердлова, Федорова, Депутатской, Минской, а также Червишевскому и Московскому трактам, где уже завершены или ведутся работы по капремонту.

"Показали нашу автоматизированную информационную систему, куда заносятся сведения о предстоящем капремонте и адреса, где он потребуется в будущем. Еще понравилась программа, связанная со сроками поставки и монтажа лифтов. Важно, что она позволяет выявлять элементы и узлы лифтового хозяйства, которые находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Благодаря этой программе мы знаем, в каком доме и в какой день у нас запланирована замена лифтов", – цитирует информационный центр правительства Тюменской области директора регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Семена Тегенцева.

Теги: Сергей Шустов, Екатерина Антропова, Фонд развития территорий


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