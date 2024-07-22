Жители Первоуральска пожаловались в прокуратуру на до сих пор неочищенные от мусора улицы

Жители Первоуральска обратились в прокуратуру с жалобой на неубранные от мусора улицы. Как передала их слова Накануне.RU член КПРФ Наталья Крылова, контейнерные площадки все еще завалены мусором, несмотря на то, что власти пообещали бороться с бездействием регоператора ТБО "Экосервис".

"Сегодня 22 июля, спустя неделю как приезжал в город Первоуральск заместитель генерального прокурора России Зайцев, в городе ничего не поменялось - мусор не вывезен. Контейнерные площадки переполнены", - рассказала Накануне.RU Крылова.

В целом же мусорный коллапс длится уже почти два месяца. Горожане заявляют, что по-прежнему вынуждены "постоянно наблюдать картину скопления мусора" (документ имеется в распоряжении редакции Накануне.RU). Речь идет о домах на: Трубников, 54Б, Трубников, 42, Гагарина, 24А, Ленина, 9А, Данилова, 11, Вайнера, 25, бульвар Юности, 18, 3 Интернационала, 206, 3 Интернационала, 1, Талица, 5, Вайнера, 47Б, Бурильщиков, 13А, Набережная, 13, Папанинцев, 1, Зои Космодемьянской, 17, 1 Мая, 7, Комсомольская, 29А, Гагарина, 42, Ильича, 22А и в поселке Крылосово.

Напомним, что проблема с вывозом мусора возникла не только в Первоуральске, а по всей западной части Свердловской области. Невывоз отходов уже вылился в уголовные дела, а суд арестовал счета регионального оператора "ТБО Экосервис" и его директора Анны Распоповой.