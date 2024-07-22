В МИД прокомментировали отказ журналистам РФ освещать Олимпийские игры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ властей Франции некоторым журналистам из России освещать Олимпийские игры.

По ее словам, соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова является пустым звуком для президента Франции Эммануэля Макрона и "его компашки". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министр МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.