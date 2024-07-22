Глава СК поручил разобраться в деле свердловской пенсионерки, живущей в доме 1932 года постройки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу, возбужденному после жалоб пенсионерки из Свердловской области. Затем оно было прекращено по неизвестным причинам.

Как сообщает информационный центр СК России, в социальной сети появилось видеообращение 65-летней пенсионерки из села Таватуй. Речь идет о ее длительном нерасселении из аварийного дома барачного типа, построенного еще в 1932 году.

"В здании отсутствует отопление, водо- и газоснабжение. Деревянные конструкции прогнили, на стенах образовались многочисленные трещины. Более девяти лет пожилая женщина проживает в небезопасных условиях. Несмотря на то, что она состоит в очереди на получение благоустроенного жилья в строящемся доме, срок введения его в эксплуатацию неоднократно переносился. До настоящего времени права пенсионерки не реализованы, о сроках обеспечения жилплощадью она не уведомлена", - говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин уже заслушивал доклад по ситуации. В СК России по Свердловской области даже расследовалось уголовное дело, которое затем было прекращено.

На этот раз Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СК Константина Мирошниченко доклад о причинах, ставших основаниями для прекращения дела. Более того, глава Следственного комитета поручил возобновить производство, расследовать его в кратчайшие сроки и передать в суд.

Исполнение всех поручений взято на контроль в центральном аппарате ведомства.