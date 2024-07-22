22 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала лжеследователю "ФСБ" 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам "из ФСБ" около 1,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Потерпевшей 1961 г.р. позвонил "бывший руководитель", который сообщил, что в их организации "Росфинмониторингом" проводится проверка в связи с "финансированием террористической деятельности". После этого с женщиной связался "следователь ФСБ" и рассказал о возможном хищении с ее банковского счета средств и необходимости обезопасить ее сбережения.

Далее все пошло по стандартной схеме. Пенсионерку убедили перевести все деньги на "безопасные счета", которые ей продиктуют, что та и сделала. Затем, по словам потерпевшей, в мессенджере пропали все переписки с неизвестными, а "правоохранители" перестали выходить на связь. Тогда женщина и поняла, что отдала 1 млн 453 тыс. рублей мошенникам.

Полиция и Накануне.RU напоминают, если вам поступит подозрительный звонок от "сотрудника ФСБ или МВД", "Росфинмониторинга" иной "структуры", "представителя Министерства", "Пенсионного фонда", "инвестиционной площадки или криптобиржы", "Госуслуг", "сотового оператора", "Банка России", "начальника" и т.п., не надо беспрекословно следовать их указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

В полиции г. Екатеринбурга предупреждают, сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", осуществлять какие то бы ни было финансовые манипуляции с недвижимостью или продавать транспортное средство, не существуют никакие "безопасные счета".

В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ также сообщили, что сотрудники банка никогда не звонят сами, а только отвечают на обращения граждан. Клиентов банка также никогда не склоняют к участию в спецоперациях по поимке преступников и не запрашивают данные банковской карты или PIN-код. В подобных случаях банк настоятельно рекомендует прекратить звонок и перезвонить на номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000, чтобы убедиться правда ли вам звонил сотрудник банка.

Теги: Екатеринбурга, ФСБ, пенсионерка, мошенник


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