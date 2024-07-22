В Петербурге задержали мужчину, который наклеил плакаты на могилу Пригожина

Вандала, осквернившего могилу Евгения Пригожина, поймали на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Как пишет "Фонтанка", 36-летнего мужчину задержал 21 июля вечером охранник кладбища. По данным издания, он наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» три плаката, на двух из которых было написано "Разведка ноем Степан Засунько", а третьем — "Петух".

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над могилой. Также в отношении задержанного был составлен протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде.

20 июля стало известно, что памятник Пригожину на Пороховском кладбище облили белой жидкостью.

В конце мая на могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга появились памятник и скульптура во весь рост. Официально памятник открыли 1 июня, в день рождения основателя ЧВК.

Напомним, вечером 23 августа 2023 года самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо основателя ЧВК "Вагнер", также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

29 августа 2023 года появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.

СКР до сих пор официально не озвучил причины крушения самолета, на котором летело руководство ЧВК "Вагнер".