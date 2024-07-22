Харрис не сможет использовать деньги, собранные на кампанию Байдена

Хотя Байден шел на выборы президента США в паре со своим вице-президентом Камалой Харрис, а теперь отказался от борьбы за высший пост в ее пользу, она не сможет прямо сейчас воспользоваться средствами из их предвыборного штаба на свою кампанию, считают электоральные юристы.

Харрис призвала своих сторонников продемонстрировать поддержку, продолжая пожертвования штабу Байден-Харрис. Но юристы, в том числе и от конкурирующей Республиканской партии, предупреждают: "Не так быстро", пишет Washington Post.

Хотя имя Харрис уже есть в юридических документах, поданных в Федеральную избирательную комиссию, потребуется переоформление. А для этого – формальное выдвижение Харрис на съезде Демократической партии.

Сообщается, что через несколько часов после того, как Байден объявил о снятии своей кандидатуры, предвыборный штаб президента и вице-президента попытался оформить передачу Харрис кампании, направив в избирком заявление на изменение названия штаба на "Харрис в президенты". Но заявление, скорее всего, так быстро принято не будет, возможно, понадобится судебное решение, считают юристы.