В Сургуте отправились в лагерь дети, которые не смогли уехать туда из-за технического сбоя

Администрация Сургута сообщила о том, что дети, которые 18 июля не смогли отправиться в летний оздоровительный лагерь в Тюменской области, прибыли на место отдыха.

"Администрация города отработала вопрос с перевозкой ребят совместно с ООО "Экспертная Компания". На 20 июля были приобретены авиабилеты для восьми детей и сопровождающего. Дети благополучно долетели до Тюмени и доставлены в лагерь имени Гагарина. Родители одного ребенка приняли решение доставить его самостоятельно, родители двоих от поездки отказались", - сообщает мэрия в своем telegram-канале, уточняя, что дополнительных трат родителей на дорогу не было.

Ранее в мэрии сообщили, что в день отправки детей, 18 июля, произошел технический сбой, о котором компания своевременно не уведомила департамент образования администрации Сургута. В результате данной ситуации небольшая часть детей не смогла уехать в лагерь в тот день.