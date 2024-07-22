Михалков отрицает, что в бане донес Бастрыкину на Беркович*

Режиссер Никита Михалков отрицает, что парился в бане с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и что в этот момент доносил ему на режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук*.

В своей программе "Бесогон ТВ" Михалков сообщил: "Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным <...> Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович*, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду. Не читал ее поэзии".

Михалков напрямую не опроверг и не подтвердил – жаловался ли в правоохранительные органы на Беркович* и Петрийчук*. Он сказал: "Слово "донос" – что оно обозначает? Донос – это, когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович* идет с 20-го года, стихи ее читают, печатают. Какой донос, на кого? Но нет – Михалков донес на Беркович*".

Ранее журналистка Юлия Таратута** сообщила, что, по ее данным, силовики заинтересовались Беркович* и Петрийчук* после того, как Михалков донес на них Бастрыкину. Она же заявила, что это произошло, когда мужчины парились в бане.

Евгению Беркович* и Светлану Петрийчук* осудили на шесть лет колонии. Суд счел, что их постановка "Финист Ясный сокол" оправдывает терроризм. Девушки вину не признали и подали апелляцию на приговор. Спектакль несколько лет с успехом шел в Москве, получил "Золотую маску" в нескольких номинациях.

*внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

**внесена в реестр иноагентов Минюста РФ