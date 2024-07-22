Музей советского быта в Екатеринбурге открылся после переезда

Музей советского быта "Сделано в СССР" в Екатеринбурге объявил об открытии на новом месте. Об этом сообщает его основатель Ирина Светоносова.

Напомним, Музей советского быта занимал пространство бывшего печатного цеха на улице Чебышева, 4 с 2018 года. В конце 2023 года у помещения сменился собственник, у которого оказались свои планы на него. Договор аренды был расторгнут с 31 мая 2024 года, а музей попросили уйти, подыскав новую площадку.

"Новость, которую вы так ждали!!! Мы открылись на новом месте. Пока в техническом режиме, но уже все экспонаты расставлены по местам, и можно вновь погрузится в атмосферу СССР", - рассказала на своей странице Ирина Светоносова.

Ранее мы сообщали, что музей расположится на ул. Ленина 69/6 в городке Чекистов. Музей будет работать ежедневно с 11.00 до 19.00, вход со стороны улицы Кузнечной.