Новосибирская область поддерживает движение подростковых трудовых отрядов

Численность отрядов за год выросла почти наполовину. Губернатор Андрей Травников поручил поддержать развитие движения в регионе.

«Что касается дальнейшего развития, безусловно, поддержу. Необходимо проработать, чтобы это было организовано. Ценность трудовых, студенческих отрядов в том, что это не только полезно, но и интересно. Чтобы мы поддерживали это движение не только в целях удовлетворения спроса экономики на рабочие руки, но и с целью трудового, патриотического воспитания. Эти проекты должны быть интересны самим ребятам, они должны оставаться в их памяти», – отметил глава региона.

Об организации работы студенческих отрядов и трудовых отрядов подростков региона в летний период 2024 года Губернатору в ходе оперативного совещания в областном Правительстве доложил руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук.

Как сообщили в пресс-службе Правительства области, новосибирское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» является крупнейшей общественной организацией в регионе: в её состав входит 158 отрядов, общая численность которых составляет более 4000 участников. Бойцы РСО принимают активное участие в трудовых проектах всероссийского и регионального уровня, регулярно становятся победителями в творческих, спортивных и производственных конкурсах.

Сегодня бойцами трудового семестра стали 4220 студентов ВУЗов и ССУЗов и 958 школьников стали участниками трудовых отрядов подростков.

Бойцы РСО работают в Новосибирской области и в других регионах России на знаковых всероссийских проектах. В 2024 году «Российские Студенческие Отряды» совместно с Госкорпорацией «Росатом» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН – 2» организуют Всероссийскую студенческую стройку «СКИФ». С 1 июля по 31 августа участники проекта выполнят бетонные, арматурные и отделочные виды работ по строительству «Сибирского кольцевого источника фотонов» и «Федерального детского реабилитационного центра». Торжественное открытие проекта состоялось 4 июля на объекте строительства. Сегодня на СКИФе трудятся 350 представителей студенческих строительных отрядов из 14 субъектов Российской Федерации.

В Новосибирской области численность подростковых трудовых отрядов по сравнению с прошлым годом увеличилось практически на 50%. Если в летний сезон 2023 года было сформировано 7 трудовых отрядов подростков в 17 муниципальных районах с общим количеством 487 человек,. то в 2024 году 958 школьников из 28 муниципальных образований и городских округов объединились в 66 отрядов.

Ребята трудятся озеленителями, вожатыми в пришкольных лагерях, аниматорами, подсобными рабочими, разнорабочими, помощниками архивариуса, культорганизаторами, уборщиками служебных помещений, курьерами. У школьников есть большой запрос на возможность подрабатывать во время каникул, быть самостоятельными, выходить на рынок труда. Трудовые отряды дают им возможность с пользой провести лето, осуществить профессиональные пробы, узнать, как зарабатываются деньги, научиться ценить свой и чужой труд.