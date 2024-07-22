В Red Wings высказались о задержках рейсов из аэропорта Екатеринбурга

В авиакомпании Red Wings высказались о сегодняшних задержках рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Заявление компании опубликовано в официальном Telegram-канале уральского аэропорта.

Как сообщили в Red Wings, для обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, отправляющихся сегодня из столицы Урала, было скорректировано. Изменения в расписании связаны с ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы.

"Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов. В оперативном порядке производится оповещение пассажиров и предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам", - заверили в Red Wings, извинившись за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что сегодня в аэропорту Екатеринбурга на 6 часов задержали рейс данной авиакомпании в Самару.