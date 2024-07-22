Астраханцы собрали и передали бойцам на СВО генераторы и бензопилы

В Красноярском районе Астраханской области волонтеры собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Они передали генераторы, бензопилы, сварочные аппараты, инструменты, спецсредства, продукты, маскировочные сети и многое другое, сообщает газета «Красноярский вестник».

С самого начала СВО красноярцы поддерживают военнослужащих, добровольцев, мобилизованных – всех, кто сейчас находится на передовой и защищает интересы своего государства. Собирать и комплектовать посылку помогли неравнодушные граждане, представители муниципалитетов и образовательных учреждений, предприниматели и главы крестьянских хозяйств, священнослужители и прихожане Храма Христа Спасителя.

«Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне, за отзывчивость и помощь фронту! «Своих не бросаем» – это не просто слова, это – наша гражданская позиция. В такое время мы должны быть вместе», – считает глава района Руслан Бисенов.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.