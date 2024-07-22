Вторая пострадавшая в во время квеста в Махачкале скончалась в больнице

Число погибших во время пожара при прохождении квеста в Махачкале выросло до двух.

Утром скончалась вторая пострадавшая девушка, у нее были очень серьезные ожоги, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.

Пожар произошел ночью в квест-парке "Дом ужасов" на улице Расула Гамзатова. Как сообщалось, погибла студентка, еще одна девушка получила ожоги почти 100% тела, молодой человек госпитализирован с ожогами 50% тела.

Shot пишет, что клиентов "Дома ужаса" сотрудники заковывали в кресла и сажали в клетки. Их задача была выбраться. Когда в здании начался пожар, молодые люди не справилась с испытанием. По информации телеграмм-канала, совладелец квеста — местный кавээнщик Гусейн Ибрагимов — задержан, его допрашивают.

Прокуратура Дагестана начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр.