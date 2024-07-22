Кухарук и Мазур договорились о развитии северного широтного коридора

И.о. главы Югры Руслан Кухаруку встретился со своим коллегой из Томской области Владимиром Мазуром. Обсудили различные темы сотрудничества. Например, транспортную.

"Обсудили масштабный федеральный проект – формирование северного широтного коридора Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск. На территории округа все задачи по развитию сети дорог, входящих в СШК, выполнены, логичным продолжением является строительство и реконструкция дорог в Томской области – через Стрежевой к Томску", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

Для Югры дорога к Томску – необходимое условие для развития экономики восточной части округа, важный пункт для обеспечения транспортно-логистической доступности регионов Арктики.

"При условии, что северный широтный коридор включен в 18 главных транспортных коридоров страны, это вопрос и транспортной безопасности государства. Проект очень финансовоемкий, может быть реализован только при совместном участии регионов Урала и Сибири, Правительства РФ, потенциальных инвесторов", - пишет Кухарук.