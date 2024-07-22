Свердловская олимпийская чемпионка рассказала, как ее обокрали в Риме

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике из Свердловской области Олеся Красномовец поделилась личной историей, как она стала жертвой преступления. Видео с откровениями спортсменки опубликовано на официальном канале регионального ГУ МВД в YouTube.

По словам Олеси, неприятная история случилась с ней, когда она находилась заграницей. Ее обокрали буквально за мгновение.

"Мой любимый Рим, в этом году случилась ситуация со мной. Я обожала этот город. Зная, что там концентрация преступности, я ходила очарованная. Я была там миллион раз. Но знаете, какая-то секундная доля: я снимаю сумку, вешаю ее на спинку стула, чтобы снять жакет. Поворачиваюсь - а сумки нет", - рассказала чемпионка.

Она призвала уральцев не расслабляться и быть бдительными, а в случае подобной ситуации - обращаться в полицию.

"Проговорить, поделиться с инспектором, проанализировать - где, что, как, чтобы не допустить следующих ошибок в нашей жизни. Я сделала выводы, Рим останется моим любимым. Но в следующий раз мой прилет будет концентрацией внимания", - отметила Олеся Красномовец.

Спортсменка решила помочь свердловской полиции в борьбе с IT-преступниками. В видео она обратилась к жителям региона с разъяснением, как не попасть на уловки аферистов.