ФСБ выявила канал поставок взрывчатки из Италии и Германии

Федеральная служба безопасности России выявила канал поставок в страну взрывчатки и детонаторов. Их отправляли в Россию в посылках из Италии и Германии, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Взрывчатку контрабандисты перевозили в полостях автозапчастей. В прошлом году похожую схему поставок взрывчатых веществ выявили в Крыму.

В спецслужбе считают, что подготовкой теракта занимался заместитель главы офиса президента Украины Роман Мащовец. Причастные к поставкам задержаны.