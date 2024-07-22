Борис Джонсон предложил "компромисс" по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил способ завершения военного конфликта вокруг Украины. Об этом он написал в своей статье для Daily Mail, комментируя переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

По его словам, Трамп понимает, что поражение Украины будет огромным поражением США. Также есть угроза Тайваню и Израилю, и США придется или отказаться от мирового лидерства, или вступать в войну. Поэтому нужно заканчивать с Украиной. Он предлагает такой "компромисс": возврат к линии разграничения до начала СВО и возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. А дальше ВСУ смогут даже заменить американский контингент в Европе, чего как раз хочет Трамп - вернуть американских солдат домой и заставить Европу платить больше для собственной безопасности.

Джонсон также предлагает меры защиты для носителей русского языка и возможность России вернуться в G8.

Однако все предложенное является по сути "почетной капитуляцией" России, которая должна отказаться от четырех регионов, вернувшихся домой, и отказаться от целей СВО.

Однако даже такой план не нравится кое-кому на Украине. Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что украинские власти подозрительно молчат после этих предложений Джонсона. Потому что это "обмен на украинские территории". Ей не нравится, что в последнее время у Зеленского то и дело говорят о возможном прекращении активных боевых действий, то есть зондируют почву.

Официально на Украине не говорили о согласии вступить в НАТО в обмен на территории. Однако Зеленский недавно обтекаемо допустил, что такой вариант возможен, но только через референдум.