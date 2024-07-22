Житель Екатеринбурга пытался скрыть труп своего знакомого за монтажной пеной

Житель Екатеринбурга убил своего знакомого, после чего попытался спрятать его труп в подвале, залив монтажной пеной. Подробнее о преступлении сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в период с 00:22 30 июня 2023 года до 16:48 14 июля 2023 года. Все это время преступник и его жертва распивали алкоголь в квартире на ул. Саввы Белых. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками по голове. Когда мужчина упал на пол, его сразу принялись душить, от чего тот потерял сознание.

Когда осужденный перестал ощущать сопротивление, он встал и вышел из комнаты, но вернувшись обнаружил, что знакомый все еще жив и пытается подняться. Пострадавшего снова повалили, отчего тот ударился головой. Екатеринбуржец нанес ему не менее четырех ударов ногами по голове, в результате чего мужчина все же скончался.

Уралец убедился в смерти знакомого, после чего решил скрыть следы преступления. Он перенес труп в подвал, где запенил монтажной пеной как тело, так и люк, ведущий в подвал.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал местного жителя виновным по статье "Убийство" и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.