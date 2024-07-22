22 Июля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Вадим Лавренко

"Местные" на "ПикникеХМ" — мини-фестиваль для влюблённых в Ханты-Мансийск

Новый проект будет реализован в столице Югры уже в августе — в программе мастер-классы, лекции, выступления, маркет необычных вещей, фотолаборатория и школа неформальных гидов.

Ежегодный фестиваль "ПикникХМ", считающийся главным городским событием югорского лета, прошел в июле в Ханты-Мансийске. В этот раз он был посвящен семье — как основной ценности и опоре человека. Уже в августе праздничную эстафету продолжит фестиваль "Местные", основной темой которого станет локальная северная культура. Мероприятия проходят в югорской столице при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

На одиннадцати тематических площадках гости "ПикникХМ" могли посетить творческие мастер-классы, лекции, креативные фотозоны и выступления музыкантов, приобрести уникальные изделия северных мастеров, попробовать кулинарные шедевры, выиграть призы в многочисленных конкурсах. Фестиваль стал ключевым летним событием не только для горожан, но и для туристов и социальных предпринимателей из других регионов. "ПикникХМ" проводится в Ханты-Мансийске уже в восьмой раз, его реализуют при поддержке администрации города за счет гранта от "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

"ПикникХМ" в этом году прошел в восьмой раз и собрал почти 20 000 человек, причем многие специально приезжают на фестиваль семьями и командами из других городов. Можно считать рекордом и количество участников, которые развернули на Иртышской набережной площадки для гостей. Это – 200 компаний, предпринимателей, молодежных, творческих, спортивных объединений", — отметил врио губернатора ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

По словам Руслана Кухарука, он с удовольствием познакомился с мастерами народного творчества, предпринимателями, которые развивают локальные бренды. Он добавил, что масштаб события раскрывает замысел фестиваля — дать каждому почувствовать, что он может сделать что-то хорошее и значимое.

ПикникХМ(2024)|Фото: Вадим Лавренко

В этом году оргкомитет фестиваля получил 180 заявок на участие, в том числе от мастеров из Сургута, Нягани, Тюмени и Екатеринбурга. Одной из главных локаций мероприятия стала площадка фестиваля "Местные", который продолжит в августе серию мероприятий, посвященных локальной идентичности Югры. Проект ханты-мансийского центра современных горожан "Культштаб" также поддерживает"Газпромнефть-Хантос".

"Фестиваль "Местные" – совсем юный, только зарождающийся проект. Мы готовимся к нему уже несколько месяцев, но лучший способ знакомить горожан с событием – это показать его. Поэтому мы решили продемонстрировать маленький кусочек фестиваля прямо на "ПикникеХМ", ведь это событие, на котором собираются тысячи гостей", – рассказала руководитель городского фестиваля "Местные" Каролина Шибко.

Концепция площадки фестиваля "Местные" была основана на визуальных элементах, которые подчеркивали уникальный ландшафт и географические особенности города "на семи холмах". Здесь можно было увидеть большую карту города и отметить на ней себя, создать лесной букет, принять участие в мастер-классе по скетчингу и сделать на память снимки с "живыми" фотозонами, представляющими лес и реку Иртыш. Юных посетителей приглашали на маленький холм, где они придумывали макет города из картона и бумаги, а также сплели для себя браслеты с северными узорами.

"Мы с удовольствием наблюдаем, как из небольшого грантового проекта фестиваль "ПикникХМ" превратился в главное летнее событие Ханты-Мансийска. Конечно, мы хотим, чтобы таких мероприятий для северян было больше. Югра – центр креатива, причем самобытного. И мы охотно помогаем творческим командам рассказать о многогранной культуре региона – например, на молодом, но многообещающем фестивале "Местные", – сказала директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Фестиваль "Местные" пройдет в Ханты-Мансийске 24 августа.

Теги: "Местные", "ПикникХМ", фестиваль


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