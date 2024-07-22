Вучич: Страны Запада активно готовятся к прямому военному конфликту с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны активно готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией.

"Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах", — цитирует Вучича ТАСС.

По его словам, на Западе пока не готовы к прямому противостоянию с Россией, однако по прошествии времени это может измениться.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО – у альянса гораздо больше ресурсов. Однако, по его словам, в Брюсселе идет подготовка к возможному конфликту.