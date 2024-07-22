Миллиардер Сакс: В США произошел государственный переворот

Президент США Джо Байден свержен в результате государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

По его мнению, Байден сполна заплатил за уголовное преследование Дональда Трампа. "Что посеешь, то и пожнешь", — написал Сакс. Также он отметил, что Байден превратил США в банановую республику, где именно так меняют президентов.

Накануне Байден заявил в своем обращении, что не будет баллотироваться на второй срок. И намерен выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом от демократов.

Миллиардер Илон Маск назвал Харрис очередной марионеткой.

"Им [демократам] просто нужна марионетка, которая будет работать лучше. Политическая машина останется у власти", - написал Маск, поддерживающий Трампа.

Тем временем глава предвыборного штаба республиканцев конгрессмен Ричард Хадсон назвал решение Байдена выйти из гонки "скандалом исторического масштаба". Тем самым Байден признал, что он недееспособен, и демократы знали об этом, то есть они лгали американцам, скрывая правду.

"Если президент психически непригоден для предвыборной кампании, он психически непригоден для того, чтобы иметь ядерные коды. Теперь каждый демократ в Палате представителей должен ответить на вопрос: готов ли президент оставаться на своем посту до конца своего срока?" - вопрошает Хадсон.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон был еще более категоричен: Байден должен немедленно уйти в отставку. Если он недостоин баллотироваться на пост президента, то недостоин и занимать пост президента.

Ранее о том, что Байден в случае снятия с выборов должен покинуть президентский пост, заявлял кандидат в вице-президенты при Трампе Джеймс Вэнс.

В истории США был только один случай, когда президент вышел из гонки - это Линдон Джонсон в 1968 году. Но отличие в том, что тогда Джонсон, зная свои низкие рейтинги, даже не проходил праймериз, отказавшись заранее. Вместо него кандидатом автоматически стал вице-президент Хьюберт Хамфри. Но выборы он проиграл. К слову, сам Джонсон стал президентом "автоматически" - после убийства Джона Кеннеди. Правда, в 1964 году выборы выиграл. Байден выборы 2020 года тоже официально выиграл, но многие эксперты уверены в том, что они были сфальсифицированы. В ключевых штатах результаты изменились в самом конце подсчета голосов в пользу Байдена.