В Апшеронске обрушилось здание из-за взрыва газа во время пожара

В Апшеронске при взрыве газа во время пожара обрушилось здание. По предварительным данным, пострадали 14 человек, из-под завалов удалось спасти одного человека.

"Сообщение о пожаре в Апшеронске на улице Ворошилова поступило около восьми утра. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 кв. метров последующим возгоранием на площади 30 кв. метров", - говорится в сообщении МЧС.

Огонь удалось быстро потушить, сейчас спасатели разбирают завалы.