Вертолет Robinson, пропавший в Якутии, нашли полностью разрушенным

Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен полностью разрушенным. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Telegram-канале.

По информации ведомства, найдены тела пилота и трех пассажиров.

Напомним, в ночь на 19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44II, в котором находились три пассажира и пилот. 21 июля на его поиски вылетал вертолет Ми-8, так как начать их раньше не позволяли погодные условия. В тот же день поиски были приостановлены из-за погодных условий. Сегодня поисково-спасательная группа вылетела на поиски пропавшего вертолета Robinson.