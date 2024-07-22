ЦБ точно повысит ключевую ставку, вопрос только на сколько - аналитики

Центральный банк России начнет повышать ключевую ставку после более чем полугодового периода стабильности. Большинство аналитиков полагает, что повышение, решение о котором 26 июля примет совет директоров ЦБ, составит 2%, таким образом ставка рефинансирования вырастет сразу до 18%. Немногие допускают, что рост составит 1,5% и уж совсем как маловероятный вариант рассматривается повышение ключевой ставки до 17%.

Ранее и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и ее подчиненные давали понять, что будет повышение, поскольку инфляция не унимается и продолжает ускоряться.

Также аналитики полагают, что регулятор обновит свой макроэкономический прогноз.

Между тем, банки в преддверии повышения ключевой ставки начали рассылать клиентам предложения с анонсом. Так, в ВТБ анонсируют заседание совета директоров ЦБ и предлагают взять кредит по старым ставкам до 26 июля.