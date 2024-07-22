Опрос: каждый четвертый екатеринбуржец работает по совместительству

Каждый четвертый житель Екатеринбурга работает по совместительству кроме основной работы. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob, проведя опрос среди жителей уральской столицы.

Исследование проводилось в июле этого года. Согласно результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, каждый четвертый екатеринбуржец (25%) дополнительно работает по совместительству. Причем 19% открыто говорят об этом своему работодателю, а 6% предпочитают держать информацию в секрете.

В свою очередь, каждый четвертый работодатель Екатеринбурга (26%) не одобряет, когда его сотрудники совмещают работу в разных местах. 56% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 10% и вовсе не против него.

Ранее другой опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга считает себя достойным повышения зарплаты.