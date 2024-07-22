В Сургуте сменился глава Горводоканала

Глава Сургута Максим Слепов сообщил о том, что сегодня, 22 июля, свой первый рабочий день начал новый руководитель Горводоканала Григорий Бондаренко.

"Он связал жизнь с Сургутом более 30 лет назад. Пришёл на предприятие в 1997 г. Прошёл путь от слесаря-ремонтника четвертого разряда до директора предприятия. Имеет два высших образования, внушительный опыт работы с городской системой водоснабжения и водоотведения, очистными сооружениями. Компетентный руководитель", - написал Слепов в своем telegram-канале.

Задачи перед новым руководителем стоят сложные.

"Инфраструктура развивается, предприятие наращивает объёмы работ. При этом необходимо поддерживать в порядке сети водоводов и канализации, не теряя качество воды. Это самое главное. Нужно устранить упущения и работать на опережение. Желаю ему достойно справиться со всеми задачами", - пишет Слепов.