Свердловская семья попросила Бастрыкина защитить их от "черных лесорубов"

Семья из Нижнего Тагила обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от "черных лесорубов". Многодетная мать рассказала о многочисленных угрозах в свой адрес и бездействии местных правоохранительных органов.

"К председателю СК России обратилась многодетная мать из Нижнего Тагила, безопасности семьи которой на протяжении длительного времени угрожают лица, осуществляющие незаконную рубку лесных насаждений. Также сообщается, что местными правоохранительными органами необходимых мер по защите семьи женщины не принимается", - рассказали в пресс-службе СКР.

После обращения Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад по доводам обращения, а также о принятых ранее процессуальных решениях по сообщениям заявителя.