Из якутского села Оргет эвакуируют часть жителей из-за лесного пожара

Беременные, дети, пожилые и люди с инвалидностью будут эвакуированы из села Оргет Верхневилюйского района Якутии из-за лесного пожара. Об этом сообщил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, площадь лесного пожара составила 5 727 гектаров. Огонь приблизился к селу на расстояние в шесть километров.

В Верхневилюйском районе действует режим ЧС муниципального характера. Пожары на территории тушат самолеты Бе-200 и вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что 54 населенных пункта в Якутии окутал дым от лесных пожаров. 1 июля в республике ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В этом году Якутия снова лидирует в России по площади горящих лесов.