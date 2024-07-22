Обама поддержал решение Байдена, но не поддержал Харрис

Экс-президент США Барак Обама опубликовал длинное заявление по поводу решения Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборы главы государства. В нем Обама высказывает благодарность и восхищение в адрес Байдена, который в бытность Обамы президентом был его вице-президентом.

"Джо Байден был одним из самых влиятельных президентов Америки, а также моим близким другом и партнером. Сегодня нам также напомнили — снова — что он патриот высочайшего уровня", - написал Обама, который продолжает оставаться влиятельным деятелем Демократической партии США.

"Я также знаю, что Джо никогда не отступал от борьбы. Для него взглянуть на политический ландшафт и решить, что он должен передать эстафету новому кандидату, безусловно, одно из самых сложных решений в его жизни. Но я знаю, что он не принял бы этого решения, если бы не считал, что оно правильно для Америки", — написал Обама.

Все наблюдатели отмечают, что Обама не стал поддерживать вице-президента США Камалу Харрис, в пользу которой Байден снял свою кандидатуру. Многие видные демократы, включая бывшего президента Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, сразу поддержали Харрис. Но не Обама. По словам источника CNN, Обама будет принимать решение о том, кого поддерживать, непосредственно перед съездом демократов – как в 2020-м году, поскольку хочет объединить партию.