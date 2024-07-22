В Екатеринбурге официально отменили противопожарный режим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об отмене противопожарного режима.

"Постановляю: отменить особый противопожарный режим на территории муниципального образования "город Екатеринбург", - говорится в документе.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением настоящего Постановления градоначальник оставил за собой.

Напомним, что противопожарный режим в Свердловской области был снят в конце прошлой недели. Он означал, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона было запрещено. Также нельзя было посещать леса. Несмотря на это, в мае область стала абсолютным лидером в Уральском федеральном округе по числу лесных пожаров.